Da Fortnite a Genshin Impact: incassi da record per il mercato mobile nel 2021

Sembra che negli ultimi mesi il mercato mobile sia cresciuto in maniera smisurata e nei primi mesi del 2021 sono stati registrati incassi da record grazie ai giochi più famosi presenti su smartphone, tra i quali non possiamo non citare Fortnite Capitolo 2, Roblox, PUBG Mobile e Genshin Impact.

Stando ad un recente report pubblicato su Sensor Tower, il popolare portale sul quale viene analizzato ogni aspetto del mercato mobile, i videogiochi per Android e iOS hanno permesso agli sviluppatori di accumulare più di 22 miliardi di dollari solo nel primo quarto del 2021. Si tratta questa di una cifra incredibilmente alta se consideriamo la ridotta finestra temporale presa in analisi e, secondo il report, un simile successo sarebbe dovuto ancora una volta all'emergenza COVID-19. Con l'inizio della pandemia sono aumentati sensibilmente i giocatori che hanno iniziato a contribuire tramite le microtransazioni e questo trend ha continuato a crescere fino ad oggi, permettendo all'industria di raggiungere un simile record d'incassi.

Osservando i dati pubblicati, il mercato più grande al mondo per download e acquisti in-game è quello indiano grazie alla popolazione particolarmente numerosa. Al secondo posto troviamo invece gli Stati Uniti, che solo di recente sono riusciti a superare il dominio di Cina e Giappone. Per quello che riguarda le app più popolari, tra queste troviamo Roblox, Candy Crush Saga, Garena Free Fire, PUBG Mobile, Fate/Grand Order e Rise of Kingdoms.

A tal proposito, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stato confermato l'arrivo di Valorant su mobile, il quale andrà a contribuire probabilmente alla crescita di questo settore.