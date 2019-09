Fortnite Gillette Bomber Cup: chi sono i prossimi giocatori in gara per la Vittoria Reale?

Pro player e appassionati, ancora una volta, potranno divertirsi, sfidarsi e mettersi alla prova nel secondo appuntamento di Qualifier Online della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, che si terrà in occasione dei più importanti eventi italiani dedicati al gaming.

Il 18-19 settembre, altri 2 giocatori verranno decretati vincitori in occasione della seconda fase di qualificazioni online, per avere accesso al Grand Final della Gillette Bomber Cup il 28 settembre, presso l’area Gillette a Milan Games Week 2019!

Per rivivere gli highlights delle partite dei primi due vincitori in occasione della prima fase di Open Qualifier online e studiare le mosse dei tuoi possibili avversari trovi i due video qui sotto. La finale potrà essere seguita anche in diretta sul canale Twitch di PG Esports.

In palio un montepremi da €8.000, distribuito ai primi cinque classificati. Prossimo appuntamento ad ottobre in occasione del Lucca Comics & Games Edizione 2019! La battaglia per una nuova qualificazione alla Gillette Bomber Cup continua nella prossima edizione.