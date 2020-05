Fortnite e la Gillette Bomber Cup: grande successo per la prima fase del torneo eSport

A conclusione della prima fase della Gillette Bomber Cup feat. Fortnite, gli organizzatori della competizione eSport celebrano il grande successo di pubblico del torneo dedicato ai fan del battle royale gratuito di Epic Games.

Nell'attesa di entrare nel clou questa settimana, la fase iniziale della Gillette Bomber Cup di Fortnite Capitolo 2 ha attratto numerosi appassionati, come dimostrano il picco di 56.000 spettatori unici, i 12 milioni di minuti di eventi in streaming guardati e le oltre 800.000 visualizzazioni raggiunte su Twitch e YouTube.

Le sfide battle royale che hanno infiammato la prima fase della competizione eSport hanno delineato una classifica provvisoria che vede in tersa i tre team rappresentati da Outplayed, Exceed e STR Team, seguiti da Qlash, Racoon, 11Monkeyz e Samsung Morning Stars.

La manifestazione della Gillette Bomber Cup proseguirà mercoledì 27 e giovedì 28 maggio a partire dalle ore 14:00 e potrà essere seguita in diretta attraverso i canali Twitch di PC Esports, il primo Tournament Organizer italiano dedicato al gaming. Il successo della fase iniziale della Gillett Bomber Cup feat. Fortnite rimarca l'ascesa esponenziale del movimento eSport italiano, con più di un milione di utenti che seguono le competizioni nostrane dedicate ai videogiochi più in vista e il 62% che assiste a questi incontri tramite il proprio PC. La terza edizione del torneo targato Gillette proseguirà con il format della competizione a squadre, con in palio un montepremi da 10.000 euro.