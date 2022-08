Fortnite Gioca a modo tuo: come ottenere un piccone e una skin gratis

In attesa di scoprire quali novità verranno proposte nella Stagione 4, che secondo i rumor avrà di nuovo i supereroi Marvel come tema principale, il team di Fortnite Capitolo 3 ha dato il via ad un evento che prende il nome di Gioca a modo tuo e permette di ottenere gratuitamente tutti gli elementi estetici di un set, compresi piccone e copertura.

Ecco come fare per mettere le mani sulla copertura, sul piccone, sul dorso decorativo dotato di stili extra e sulle numerose schermate di caricamento:

5 incarichi Gioca a modo tuo completati in totale: Stile "Skater lucente" del dorso decorativo Backboard, Schermata di caricamento "Tacofollia"

7 incarichi Gioca a modo tuo completati in totale: Stile "Kickflip delle coccole" del dorso decorativo Backboard, Schermata di caricamento "Squadra delle Coccole"

9 incarichi Gioca a modo tuo completati in totale: Stile "Goofysecco" del dorso decorativo Backboard, Copertura "Sopra le nuvole"

11 incarichi Gioca a modo tuo completati in totale: Stile "Lamasploded" del dorso decorativo Backboard, Piccone "Kaleido-Distruttore"

Di seguito trovate invece l'elenco delle sfide da portare a termine per ottenere le ricompense:

Completa obiettivi a Crocevia Arcobaleno (0/5) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Completa obiettivi a Crocevia Arcobaleno (0/10) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Lancia un po' di vernice a Crocevia Arcobaleno (0/20) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Elimina 3 avversari senza morire in un Gioco di armi Colposecco (0/5) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Elimina avversari in Gioco di armi Colposecco (0/55) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Infliggi 10000 danni entro 10 secondi in Sopravvivenza ghiacciata (0/1) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Raggiungi il livello 20 in Sopravvivenza ghiacciata (0/1) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Completa 3 biomi in Fuga dal mondo Parkour (0/1) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Completa Fuga dal mondo Parkour (0/1) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Distruggi strutture in A tutta capra! (0/50) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Infliggi danni agli avversari in A tutta capra! (0/5.000) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Sopravvivi ai mostri in Guerra ai mostri (0/3) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Spendi oro in Guerra ai mostri (0/750) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Come potete notare dalla descrizione delle sfide, non è possibile completare il nuovo set di incarichi all'interno delle modalità di gioco classiche o Zero Costruzioni. Ciascuna missione può essere completata solo ed esclusivamente all'interno di una specifica isola della modalità Creativa di Fortnite e, pertanto, abbiamo deciso di proporvi i codici per raggiungerle in men che non si dica dal menu principale del battle royale.

Questi sono tutti i codici dell'evento:

Fuga dal Mondo Parkour - Codice Isola Creativa: 6831-5416-6480

Guerra ai Mostri - Codice Isola Creativa: 4164-3090-6037

Sopravvivenza Ghiacciata - Codice Isola Creativa: 2228-7588-2382

A tutta Capra! Zone Wars - Codice Isola Creativa: 3305-1551-7747

Gioco di armi Colposecco - Codice Isola Creativa: 0345-9115-1287

Crocevia Arcobaleno - Codice Isola Creativa: 0487-8528-5944

Va precisato che l'evento Gioca a modo tuo e le sue ricompense resteranno disponibili fino al prossimo 6 settembre 2022 alle ore 14:00 del fuso orario italiano.

