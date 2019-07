Fortnite: gioca su Twitch 10 ore al giorno per pagare le cure del padre malato di cancro

Nelle ultime ore sta commuovendo il web la storia del giovane Zyl, giocatore di Fortnite Battaglia Reale che sta trasmettendo le proprie partite su Twitch per ben 10 ore al giorno col solo obiettivo di accumulare abbastanza donazioni da poter finanziare le cure del padre, malato di cancro.

Le dirette sul canale Twitch, ZylTV, sono iniziate da meno di due settimane e, grazie alla crescente popolarità delle gesta del ragazzo, sono già stati raggiunti i 20.000 follower e sono stati donati più di 12.000 dollari. Ad aver contribuito alla causa sono stati anche giocatori professionisti di Fortnite Battaglia Reale come FaZe Megga, Misfits Clix e Snood. Un'altro gesto di grande generosità è poi stato compiuto dai pro player Xxif e Ronaldo, che hanno offerto a Zyl e a suo padre i biglietti per assistere alla Fortnite World Cup a New York.

Insomma, se spesso si critica la community di Fortnite Battaglia Reale e i suoi giocatori più giovani, questa volta c'è ben poco da ridire.

Avete già letto della Fortnite Xbox Cup, il torneo organizzato da Microsoft con un montepremi pari ad un milione di dollari? Pare inoltre che ci siano problemi al matchmaking di Fortnite e che Epic Games sia attualmente al lavoro per risolverli.