Fortnite: si può giocare in due insieme sullo stesso schermo?

Dal lancio avvenuto nel 2017, Fortnite non si è limitato a sdoganare il sottogenere dei Battle Royale, ma ha contribuito alla maturità dell’industria diventando un fenomeno di costume crossmediale. Visto il suo enorme successo, a molti potrebbe solleticare l’idea di provarlo insieme a qualcuno, ma è possibile giocarlo in due e sullo stesso schermo?

Il popolare free-to-play di Epic Games offre da tempo la possibilità di unirsi a una partita in compagnia di chi si ha vicino, ma per il momento questa feature può essere sfruttata solo sulle console appartenenti alle famiglie Xbox e PlayStation. Proprio come abbiamo descritto anche nella guida su come giocare a Fortnite in modalità split-screen – che vi invitiamo a consultare per saperne di più sull’argomento – la sola cosa di cui avete bisogno è un secondo controller. Ricordiamo infine che questa funzione dello schermo condiviso, per ovvie ragioni legate al bilanciamento, è applicabile esclusivamente a due modalità di gioco: Coppie e Squadre.

