Fortnite: si può ancora giocare su iOS, ma con grosse limitazioni

Come ormai ben saprete, Fortnite Battaglia Reale non è più disponibile su App Store e Google Play Store. Sembra però che il gioco funzioni ancora per gli utenti che hanno l'applicazione installata sul proprio dispositivo, seppur con qualche limitazione.

Epic Games ha infatti pubblicato sul sito ufficiale un lungo post nel quale viene spiegato come funzionerà il gioco per coloro i quali resteranno fermi alla versione 13.40. Pare infatti che tutti i giocatori che si ritrovano attualmente in questa situazione potranno continuare a giocare senza particolari problemi fino a quando il battle royale non riceverà grossi aggiornamenti, i quali dovrebbero arrivare in corrispondenza del lancio della Stagione 4 entro la fine del mese: in questo caso sarà possibile continuare a giocare con gli altri utenti che hanno la stessa versione senza però avere l'opportunità di provare i nuovi contenuti e acquistare il Pass Battaglia della prossima stagione. Il discorso è molto più semplice per chi è in possesso di dispositivi Android, dal momento che può scaricare il gioco senza ricorrere allo store di Google.

