Fortnite è ancora giocato su iOS, nonostante il blocco di Apple

La storia è nota: a metà agosto Apple ha rimosso Fortnite da App Store (e poco dopo ha fatto Google da Google Play Store), operazione che ha costretto Epic Games a trascinare in causa il colosso di Cupertino, che a sua volta ha risposto rimuovendo dallo store anche altri giochi di Epic, come Infinity Blade.

Dunque Fortnite non può più essere scaricato su iPhone e iPad e non può neanche essere aggiornato, inoltre non sono più supportate opzioni come il Cross Play, le statistiche e il Battle Pass. Nonostante questo sembra che molti stiano continuando a giocare, del resto i server di Epic sono pienamente attivi e dunque è possibile connettersi al gioco, anche con app non aggiornata.

Il risultato però non è dei migliori, a quanto pare Fortnite per iOS è ormai popolato quasi solo e unicamente da Bot, inoltre come sottolineato mancano alcune funzionalità legate alla sincronizzazione e al multiplayer, mancanze che rendono Fortnite per iPhone e iPad (quasi) ingiocabile.

In ogni caso si tratta di una applicazione rotta e non più supportata ufficialmente dunque non vi consigliamo di utilizzare Fortnite su iOS, anche per salvaguardare la sicurezza del vostro account, con l'app non più aggiornata in molti potrebbero approfittarne per mettere in atto furti di account Fortnite da rivendere al mercato nero.