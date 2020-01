Fortnite è stato il titolo più giocato su Nintendo Switch nel 2019 in Europa

Esattamente come accaduto nel 2018, anche lo scorso anno Fortnite è stato il gioco più giocato su Switch" in Europa, secondo i dati diffusi tramite il canale Switch News.

Sul podio troviamo anche The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate rispettivamente in seconda e terza posizione. La top ten si completa con Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee, Super Mario Odyssey e FIFA 19.

Classifica giochi Nintendo Switch

Fortnite The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Smash Bros Ultimate Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Pokemon Let's GO Pikachu Pokemon Let's GO Eevee Super Mario Odyssey FIFA 19 Splatoon 2 Pokemon Spada Pokemon Scudo New Super Mario Bros U Deluxe Super Mario Party Super Mario Maker 2 Fire Emblem Three Houses FIFA 18 The Legend of Zelda Link’s Awakening Diablo III Eternal Collection Mario + Rabbids Kingdom Battle

Un podio simile al 2018, anno che ha visto sempre Fortnite al primo posto seguito da The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, con quest'ultimo sostituito lo scorso anno da Super Smash Bros Ultimate.

Cosa ne pensate della classifica dei più giocati su Nintendo Switch? Fortnite si conferma essere uno dei trend più forti degli ultimi anni, nonostante i numeri in leggero calo il Battle Royale di Epic sembra voler continuare a restare sulla cresta dell'onda anche nel 2020.