Fortnite giocato da RNade stasera su Twitch in diretta dalle 21:00

Nella giornata di oggi (domenica 19 agosto), il canale Twitch di Everyeye ospiterà una nuova sessione di live gameplay dedicata a Fortnite: Battaglia Reale, in compagnia di RNade. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 21:00.

A partire dalle 21:00 di stasera RNade giocherà in diretta con Fortnite sul nostro canale Twitch, mettendosi alla prova con il celebre Battle Royale di Epic Games. Anche se attualmente sono disponibili le Sfide della Settimana 6 (potete consultare le nostre guide sui forzieri di Rifugio Ritirato, le sfide a tempo e come trovare il punto in cui le teste di pietra volgono lo sguardo), poche ore fa sono trapelate quelle della Settimana 7, permettendoci di conoscerle in anticipo prima che vengano rese disponibili giovedì 23 agosto.

Come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.