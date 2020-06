Fortnite: un giocatore bara nella Creative Mode, arrivano le scuse dopo il licenziamento

Fortnite è stato scosso da una serie di scandali negli ultimi mesi: giocatori professionisti accusati di fare accordi sotto banco per evitare lo scontro in game, casi di cheating e match fixing e così via.

L'ultimo in ordine di tempo riguarda il giocatore australiano SerpentAU, che è stato licenziato dalla sua organizzazione Overtime Gaming dopo aver ammesso di usare le macro per velocizzare la dinamica di costruzione.

In una dichiarazione, Serpent ha espresso rimorso spiegando che non ha "completamente compreso la gravità" di ciò che stava facendo. È importante notare che mentre alcuni giocatori sono stati accusati di barare nei tornei, Serpent ha imbrogliato nella Creative Mode che non ha nulla a che vedere con la scena competitiva.

Ha continuato dicendo “le mie azioni sono state offuscate dal denaro, dall'influenza e dalle esperienze che stavo vivendo, quelle che non avrei mai pensato che in un milione di anni sarebbero diventate realtà. Posso solo imparare dai miei errori, quello che ho fatto è sbagliato, non accadrà mai più...”.

Vero è che Serpent non ha barato – come molti suoi colleghi – per ottenere un vantaggio ingiusto durante un torneo, bensì nella modalità creativa che di competitivo ha ben poco.

Ciò nonostante, però, l'uso delle macro ha permesso al giocatore di creare nuovi contenuti in maniera veloce ed efficace per il proprio canale, con conseguente guadagno economico.