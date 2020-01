Fortnite: un giocatore cinese non potrà partecipare agli Australian Open

Come riportato dal subreddit "Fortnite Competitive", un giocatore cinese di Fortnite non sarà in grado di competere alla seconda edizione dell'evento “Australian Open” (che si terrà questo weekend) a causa del diffondersi dell'epidemia di coronavirus.

WenQian, un giocatore dell'organizzazione cinese Newbee, non potrà dunque recarsi in Australia per prendere parte all'evento di beneficenza da 100.000 Dollari. L'annuncio è stato fatto da Rhidax, analista e coach di Fortnite attivo nelle regioni europee e asiatiche.

WenQian, inoltre, vive a Wuhan la capitale della provincia cinese di Hubei. La città, come sapete, è attualmente posta in quarantena (assieme a diverse altre metropoli cinesi) e nessuno è autorizzato a entrare o uscire a causa del coronavirus.

La situazione tra l'altro si sta aggravando molto rapidamente, dato che molti paesi occidentali (tra cui anche l'Italia, per cinquantanove connazionali) si sono già attivati per rimpatriare i propri cittadini e al momento il governo cinese, coadiuvato da esperti internazionali e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta cercando di arginare il più possibile il diffondersi del contagio.

Eventi esport sono già stati colpiti dalle misure restrittive, così come anche molti eventi sportivi che dovevano tenersi in queste settimane.

"QianLan", giocatore di Hong Kong dei FunPlus Phoenix potrà invece volare in Australia per prendere il posto lasciato vacante da WenQian, visto che la metropoli non ha ancora decretato lo stato d'emergenza.