Fortnite: un giocatore hackera l'account di Drake!

Lo scorso venerdì Drake è stato ospitato da Ninja per uno stream di beneficenza a tema Fortnite, all'improvviso però qualcosa è andato storto e un giocatore conosciuto come Daddus647 è riuscito a intromettersi nella partita in corso sfruttando proprio l'account del rapper canadese...

Il giocatore in questione sembra essere riuscito ad entrare nell'account di Drake iniziando a pronunciare insulti razzisti verso altri giocatori, Ninja per tutta risposta ha interrotto lo stream ed ha avvisto Epic e la rapstar dell'attacco hacker in corso.

Epic Games, per tutta risposta, ha ribadito come sia indispensabile proteggere il proprio account Fortnite utilizzando l'autenticazione a due fattori e per farlo in passato ha regalato anche preziosi V-Buck ed Emote a tutti coloro che hanno portato a termine la procedura. Drake e Ninja non hanno diffuso ulteriori aggiornamenti in meriti, con il secondo che sta continuando comunque a trasmettere regolarmente mentre l'artista di Toronto non è ancora tornato su Fortnite a causa dei numerosi impegni del weekend.