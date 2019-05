Fortnite: un giocatore ha ideato il consumabile che rende 'a prova di tempesta'

Continuano a spuntare in rete con una certa costanza le idee di artisti e appassionati di Fortnite Battaglia Reale, che sperano di riuscire ad attirare l'attenzione degli sviluppatori con le proprie creazioni.

L'ultima di queste riguarda un particolare consumabile, il "Thunder Jug", una bevanda che, stando a quanto dichiarato dal suo creatore, garantirebbe al giocatore una certa resistenza ai danni da tempesta, in modo da permettergli di raggiungere la zona sicura anche nelle situazioni più difficili. È improbabile che Epic Games possa accogliere un'idea simile nella Stagione 9, ma non è da escludere la possibilità di vedere un gadget del genere in una delle prossime stagioni. Al momento, infatti, il gioco offre agli utenti una miriade di possibilità per spostarsi velocemente tra le aree della mappa e, oltre a veicoli come il baller, il quad e il driftboard, ci sono anche i geyser e i condotti d'aria che consentono di raggiungere agilmente qualsiasi punto.

In attesa di scoprire se l'idea giungerà alle orecchie del team di sviluppo, vi ricordiamo che a Picco Polare c'è un occhio gigante che potrebbe fungere da indizio dell'imminente evento Fortnite X Godzilla. Sapevate che con l'ultimo aggiornamento è arrivata la Mitraglietta a Raffica?