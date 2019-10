Fortnite: il giocatore dei Misfits, Clix, vittima dell'ennesimo episodio di swatting

Il giocatore e streamer professionista di Fortnite Cody “Clix” Conrad, in forza all'organizzazione Misfits, durante la sua diretta streaming delle Fortnite Champion Series è rimasto vittima dell'ennesimo episodio di “swatting”.

Clix ha dovuto lasciare improvvisamente lo stream e abbandonare i compagni di squadra a causa dell'intervento della polizia. Il giocatore ha avvertito i suoi compagni e gli spettatori che era stato “swattato”.

“La polizia è qui”, ha detto il giocatore la cui voce è possibile sentire tra quelle dei suoi compagni in live, “sono appena stato swattato”.

Fortunatamente, al contrario di quanto avvenuto in altre occasioni, non ci sono state conseguenze.

Il giocatore si è poi sfogato sui social, dichiarando “Lo swatting è disgustoso, che senso ha”. Clix è solo l'ultimo di una serie di streamer che sono stati vittime della pratica barbara, e non è nemmeno il primo giocatore Fortnite a cadere vittima dello scherzo di cattivo gusto.

Poco dopo aver portato a casa la vittoria ai Mondiali di Fortnite, anche il sedicenne Kyle “Bugha” Giersdorf è stato swattato durante uno stream, dove ha dovuto rispondere alle domande della polizia, intervenuta in casa sua.

Pare, dunque, che gli episodi non accennino a fermarsi nonostante ci sia scappato il morto qualche tempo fa e per l'episodio il reo confesso Tyler Barriss sia stato condannato e sia finito in carcere.