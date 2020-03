Fortnite, giocatore ottiene la medaglia Tiro Impossibile con un arco: centro da 273 metri!

Mentre Fortnite congestiona il traffico Internet in Italia in seguito all'incremento di videogiocatori registrato in seguito all'applicazione delle normative di contenimento del Coronavirus, un utente mette a segno un vero colpo da maestro!

Nel pieno di una Battaglia Reale su Fortnite, l'utente attivo su Reddit come "RealPhilTheMurloc" ha infatti conquistato la medaglia Tiro Impossibile utilizzando un'arma decisamente poco adatta allo scopo. Per conseguire il risultato è infatti necessario eliminare un avversario da almeno 250 metri di distanza: requisito che porta in genere a propendere per l'utilizzo di un fucile da cecchino. Il nostro giocatore, però, aveva a disposizione solamente un arco, e se l'è fatto bastare!

In agguato da una posizione sopraelevata, ha infatti avvistato un ignora avversario aggirarsi allo scoperto nella mappa di gioco. Inforcata una freccia, è riuscito ad avere la meglio, sconfiggendo il giocatore dalla notevole distanza di 273 metri! La notevole mira gli è così valso l'ottenimento della medaglia Tiro Impossibile. Per dare uno sguardo all'azione grazie al breve video gameplay postato dall'utente su Reddit: lo trovate direttamente in calce a questa news.



In chiusura, vi segnaliamo che sono attualmente in corso le Sfide della Settimana: sulle pagine di Everyeye trovate diverse guide per portarle a compimento, tra cui istruzioni su dove trovare le Katane di Deadpool in Fortnite.