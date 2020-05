Fortnite, un giocatore ha raggiunto il livello 520: è Talocan, ma non sconfigge avversari

Mentre i giocatori attivi sul battle royale di Epic Games restano in attesa dell'inizio della Stagione 3 di Fortnite, emerge una peculiare curiosità sull'universo che circonda il titolo.

Forte di un inarrestabile successo, il free to play è frequentato da milioni di giocatori di tutto il mondo, ma quale di questi è riuscito nel tempo a raggiungere un livello particolarmente elevato? Ebbene, tra questi dev'essere sicuramente annoverato l'utente attivo in Fortnite: Battaglia Reale come "Talocan". Quest'ultimo vanta infatti un livello 520 all'interno del titolo di Epic Games! Ma come ha raggiunto tale traguardo?

Ebbene, la vicenda è piuttosto peculiare: il giocatore non sembra infatti essere interessato alla componente competitiva del battle royale. Pur dedicando a Fornite: Battaglia Reale più di dieci ore al giorno, Talocan si limita a dedicarsi alla modalità Team Rumble. Nell'ambito di quest'ultima, l'utenete atterra nell'area di Foschi Fumaioli e si diletta qui nell'apertura di forzieri e nella distruzione di strutture presenti nei dintorni. Un approccio sicuramente insolito all'interno della community di Fortnite: Battaglia Reale, che in quanto battle royale vede nell'elemento competitivo una componente assai rilevante.



In chiusura, segnaliamo che nell'universo del gioco ha avuto luogo un ulteriore evento speciale, con la trasmissione di un'anteprima del nuovo film di Nolan: per coloro che si sono persi la diretta, segnaliamo le repliche del trailer di Tenet in Fortnite.