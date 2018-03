Fortnite: qualcuno è già riuscito a vincere una partita cavalcando un Missile Guidato

Le novità introdotte dall' aggiornamento 3.4 sono molteplici, ma la più interessante è senz'altro il, un'arma molto peculiare che permette ai giocatori di controllare la traiettoria del razzo.

Ebbene, a quanto pare è anche possibile cavalcarlo. Il famoso streamer Ninja e il suo compagno di squadra DrLupo, tuttavia, non si sono accontentati di questo e sono andati oltre, riuscendo persino a vincere una partita in questo modo.

DrLupo è riuscito a saltare su un missile guidato da Ninja, grazie al quale hanno ucciso un nemico nascosto in un edificio e stanato il suo compagno di squadra, che ci ha rimesso le penne subito dopo. L'arrivo di un missile guidato, in fondo, poteva essere previsto, ma i due di certo non potevano immaginare che assieme ad esso sarebbe arrivato anche un giocatore! Potete farvi un'idea più precisa su ciò che è accaduto guardando i due video condivisi in calce alla notizia, catturati da entrambi i punti di vista.

Cosa ve ne pare? Siete riusciti a fare una cosa del genere anche voi? Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata gratuitamente e sta ottenendo un successo incredibile. Qualcuno, però, lamenta la mancanza di nuovi contenuti per Salva il Mondo.