Fortnite: i giocatori chiedono a Epic di non abbandonare Salva il Mondo

Epic Games ha già confermato che nei prossimi mesi il supporto per la modalità PvE di Fortnite, Salva il Mondo, rallenterà, con un minor numero di contenuti e aggiornamenti in arrivo. Una notizia che lo zoccolo duro della community non ha digerito particolarmente bene, chiedendo agli sviluppatori di tornare sui lori passi.

Un gruppo di giocatori ha così lanciato la campagna Save Save The World (Salviamo Salva il Mondo) con l'obiettivo di fare in modo che Epic Games possa ritornare sulla sua decisione e continuare a supportare anche questa modalità. Al momento la storia di Salva il Mondo è incompleta e il team ha già dichiarato che non verrà mai portata a termine, la community però è convinta del fatto che il PvE abbia ancora molto da dire nel prossimo futuro.

Epic ha anche annunciato che Salva il Mondo non diventerà mai gratis, il passaggio a free to play annunciato sin dal 2018 non si concretizzerà, il gioco può però essere acquistato a prezzo ridotto con nuovi bonus per i Fondatori. Insomma, lo studio sembra voler concentrarsi unicamente sulla modalità Battle Royale e in misura minore sulla modalità Creativa, abbandonando Salva il Mondo al suo destino.