Fortnite: molti giocatori sono diventati dei cheater, ma è solo un errore

Epic ha deciso di adottare la linea dura contro i cheater di Fortnite, avendo dichiarato anche recentemente di non voler scendere a patti di alcun tipo con i giocatori che adottano pratiche scorrette in-game. Nelle scorse ore però è successo qualcosa di molto curioso.

Moltissimi giocatori (indicativamente si parla di decine di migliaia di persone) hanno ricevuto un avviso da Epic Games con l'accusa di aver utilizzato cheat in Fortnite mentre in realtà stavano semplicemente guardando partite in modalità Spettatore. La compagnia è subito intervenuta spiegando che si è trattato di un errore di sistema che verrà presto risolto, chi non ha usato cheat non avrà nulla da temere e non subirà ovviamente alcuna punizione o penalizzazione del proprio account.

L'azienda ha deciso di non fare sconti a nessuno, nemmeno a Jarvis del team Faze Clan, bannato a vita da Fortnite dopo essere stato scoperto ad usare l'Aimbot su un suo profilo secondario utilizzato solamente per creare video divertenti per la community. In molti (tra cui l'amico Ninja) si sono mobilitati per convincere Epic Games a ridurre la pena a Jarvis ma non c'è stato niente da fare e il ban a vita è stato confermato al membro dei Faze Clan.