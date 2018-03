Fortnite: i giocatori lamentano la mancanza di nuovi contenuti per Salva il Mondo

Su Reddit è scoppiata una polemica relativa a: a quanto sembra i possessori del gioco sarebbero piuttosto adirati con Epic Games e accusano la compagnia di aver trascurato la modalità PvEa seguito del grande successo di Battaglia Reale.

Mentre quest'ultima modalità riceve aggiornamenti continui, Salva il Mondo non ha ancora ricevuto alcuni update promessi ed Epic non sta rispettando le scadenze della roadmap annunciate inizialmente. Per questa settimana era previsto un aggiornamento per l'inventario oltre ad altri contenuti ad oggi pubblicati solo parzialmente.

L'aggiornamento di Pasqua ha portato in dote molte novità tra cui i Missili Guidati, una modalità a tempo per Battaglia Reale e due costumi a tema festivo, tuttavia gli utenti non sembrano essere totalmente soddisfatti del lavoro svolto da Epic.

Ad oggi Fortnite è il Battle Royale più popolare su PC, avendo superato in pochi mesi i numeri registrati da PlayerUnknown's Battlegrounds, H1Z1 e DayZ. Epic Games sta lavorando per garantire un flusso di contenuti continuo alla modalità Battaglia Reale mentre Salva il Mondo riceve un minor numero di novità ma non è escluso che in futuro le cose possano cambiare. I membri della community, in ogni caso, chiedono agli sviluppatori di rispettare la roadmap stabilita inizialmente, garantendo così il tempestivo arrivo di tutti i contenuti promessi.

Un leak emerso nelle scorse ore ha svelato l'arrivo di nuovi oggetti in Fortnite, tuttavia non è chiaro quando questi verranno effettivamente pubblicati, con ogni probabilità li vedremo gradualmente a partire dal mese di aprile.