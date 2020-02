Fortnite: i giocatori segnalano un altro bug riguardante le emote

Le emote di Fortnite sono una delle caratteristiche più note del gioco, e diciamoci la verità: spesso sono anche molto divertenti. Come ovviamente saprete si tratta di piccole animazioni che vengono usate per esprimere qualche emozione senza dover scrivere o parlare, o semplicemente da usare come balletto o per divertimento.

Spesso però capita che siano esse stesse la causa di alcuni problemi. Non è raro imbattersi in qualche bug o glitch causato proprio dall'attivazione di un'emote, e infatti ancora una volta alcuni giocatori stanno riportando un errore che ha di fatto trasformato un balletto in una sconfitta.

Nello specifico, è l'utente millk_man ad aver riportato un video su Twitter in cui, dopo essere riuscito ad accaparrarsi del loot ad inizio partita ed aver eliminato un nemico, un balletto celebrativo ha fatto sì che il personaggio del giocatore in questione si bloccasse irrimediabilmente.

C'è chi potrebbe obiettare che si tratta di karma, piuttosto che di un bug, per aver "preso in giro" un avversario appena eliminato, ma possiamo capire la frustrazione da parte di chi si è visto incollare letteralmente il personaggio al suolo per aver semplicemente avviato un balletto.

Non c'è certezza ovviamente su quale tipo di emote possa creare eventuali problemi, ma siamo sicuri che ci sia una lezione da imparare: mai sbeffeggiare qualcuno senza prima essersi messi al riparo.

Siamo ancora tutti in attesa dell'aggiornamento 11.50 di Fortnite. Nel frattempo, avete già giocato alla modalità a tempo di Fortnite X Super Bowl?