Fortnite: i giocatori stanno avendo problemi per completare la sfida dei Boschi Blateranti

L'esperienza offerta dasi è ulteriormente arricchita nei giorni scorsi grazie all'arrivo dei tanti contenuti della Stagione 3. Tra le tante cose, sono state inserite anche le sfide settimanali, che ricompensano i giocatori con tante Battle Star.

Una di queste, tuttavia, sta mettendo in seria difficoltà l'utenza. Per il suo completamento è necessario collezionare 7 forzieri all'interno del Bosco Blaterante, un'area situata nella sezione nord-est della mappa di gioco. Il problema è che in questa specifica zona ne possono comparire al massimo 3 alla volta se si è particolarmente fortunati. Alcuni giocatori affermano di non averne trovata neppure una dopo ben sei/otto atterraggi! Questo non è l'unico problema, dal momento che a causa di questa sfida l'area risulta particolarmente affollata in questo periodo. Non è difficile immaginare cosa può succedere in una partita in cui possono accedere fino a 100 persone.

La ricompensa, poi, non è neppure tanto invitante. La sfida in questione non è contrassegnata come difficile e garantisce solo 5 Battle Star al completamento. Parte dell'utenza l'ha già abbandonata, mentre molti altri paiono decisamente indispettiti. A voi come sta andando? Siete riusciti a completarla?

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in via del tutto gratuita mentre il pass della terza stagione va acquistato a parte. Alcuni data miner hanno scoperto l'esistenza di un costume da dinosauro non ancora reso disponibile in via ufficiale. Vi ricordiamo, infine, che se siete abbonati a Twitch Prime potete ottenere gratuitamente un pacchetto di oggetti esclusivo.