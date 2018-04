Fortnite: i giocatori stanno usando la Granata Appiccicosa come se fossero dei kamikaze

Il nuovo aggiornamento 3.6 di Fortnite Battaglia Reale, pubblicato nella giornata di ieri, ha introdotto la nuovissima Granata Appiccicosa.

Quest'arma può essere lanciata e incollata addosso ai nemici, che non possono fare nulla per liberarsene. I giocatori, però, hanno già trovato un metodo alternativo di utilizzo, incredibilmente originale ed efficace, che può essere attuato nelle modalità in coppia oppure in squadra.

La Granata Appiccicosa può infatti essere attaccata anche addosso ai propri compagni, che sono completamente immuni ai danni dell'esplosione. Qualcuno sta sfruttando questa caratteristica per incollarla addosso ad un amico per mandarlo a stanare gli avversari nascosti, con quello che sembra a tutti gli effetti un attacco suicida... con l'unica particolarità che alla fine il kamikaze non muore! Potete farvi un'idea ben precisa guardando la clip che abbiamo condiviso in calce a questa notizia.

I giocatori di Fortnite hanno già dimostrato in passato di essere molto fantasiosi, basti pensare a quelli che cavalcavano letteralmente i Missili Guidati pur di colpire i nemici nascosti oppure per puro divertimento. Cosa ne pensate di questa tattica con la Bomba Appiccicosa? Avete già provato a metterla in atto con i vostri compagni di squadra? Vi ricordiamo che sono già trapelate in rete le sfide della decima e ultima settimana, che prenderà ufficialmente il via domani 26 aprile.