Fortnite: i giocatori stanno usando i nuovi green screen per creare delle divertenti clip

Pochi giorni fa è ufficialmente iniziata l'attesissima Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale, che ha portato con sé dei profondi mutamenti alla mappa di gioco. Il Magazzino Muffito è stato raso al suolo, e ora nella zona è presente un gigantesco cratere creatosi dopo la caduta della meteora.

Le novità alla conformazione dell'isola non si fermano qui, tuttavia. Oltre ad altri crateri di dimensioni più o meno variabili e a cambiamenti di altro genere, sono apparsi in giro per la mappa anche dei green screen. I giocatori, chiaramente, ne hanno subito approfittato per creare delle divertentissime clip personalizzate. Lo youtuber GameNight ha utilizzato la celebre emote Ride the Pony e ha inserito il suo personaggio nelle location più disparate. Il risultato è il divertentissimo video che potete vedere in cima a questa pagina.

Non è stato l'unico, un altro esempio lo trovate in calce alla notizia. Siamo sicuri che nei prossimi giorni spunteranno in rete altre clip di questo tipo. Se volete provarci anche voi, segnaliamo che potete trovare dei green screen a Putrido Pantano, nella nuova location Rapide Rischiose e nel seminterrato della casa di Condotti Confusi.

Avete già cominciato la scalata verso il livello 100 del Pass Battaglia della Stagione 4? Potete ottenere ben 7 costumi esclusivi, ovvero Omega, Caposquadra, Valore, Zoye, Teknica, Battlehawk e Carburo. Con l'inizio della nuova stagione sono anche partite le Sfide della Settimana 1: una di esse chiede di trovare le lettere della parola FORTNITE, mentre per completare un'altra è necessario seguire la mappa del tesoro di Tomato Town.