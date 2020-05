Fortnite è un gioco per bambini: Tfue passa a Call of Duty Warzone

Di quest'opinione anche Turner Ellis Tenney, meglio conosciuto come Tfue , noto streamer della Florida che ha fondato gran parte della sua carriera proprio sul battle royale di Epic Games. Da diversi giorni non si fa vedere su Fortnite , preferendogli un altro gioco incredibilmente popolare, Call of Duty Warzone . Ai seguaci che gli hanno chiesto dei chiarimenti, Tfue ha spiegato che non ha lasciato Fortnite in maniera definitiva, ma che al momento ha preferito prendersi una pausa perché considera il gioco "super sleale" . Dopodiché, ha commentato con una risata all'annuncio di Epic Games riguardanti i cambiamenti alla mira assistita, aggiungendo che a queste cose preferisce gli streaming di Warzone.

Epic Games continua ad intervenire in Fortnite sui parametri che regolano la funzionalità di mira assistita per i controller su PC ), ma a quanto pare proprio non riesce a trovare la quadratura del cerchio. I giocatori che usano mouse e tastiera continuano a ritenere che gli utilizzatori dei controller siano avvantaggiati.

No I didn’t quit Fortnite I just think the game is super unfair atm and wanted to take a break — Tfue (@TTfue) May 20, 2020

All it took was a couple warzone streams 😂 pic.twitter.com/LibpdOsjke — Tfue (@TTfue) May 20, 2020