Fortnite: un gioco divino! Battle Pass, armi e poteri del Capitolo 5 Stagione 2

L’attesa è stata davvero lunga, ma alla fine la fase di manutenzione si è conclusa e le porte di Fortnite Capitolo 5 si sono aperte, consentendo a fiumi di giocatori di godersi le novità della Stagione 2, intitolata Miti e Mortali.

Scopriamo insieme quali sono i contenuti inediti che Epic Games ha introdotto nel suo free to play con l’ultimo aggiornamento.

Un Battle Pass divino

Non possiamo che iniziare a parlare nelle novità della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5 senza partire dal Pass Battaglia, che include buona parte del pantheon greco. L’acquisto del Battle Pass garantisce immediatamente l’accesso alla skin Cerbero, già protagonista di alcuni leak nelle scorse settimane. Si tratta di un cane antropomorfo il cui corpo emette un’aura colorata che varia in base allo stile utilizzato. La versione standard di Cerbero è nera con l’energia verde, ma tramite incarichi speciali e i livelli tradizionali del pass si possono sbloccare anche altre versioni blu/oro (Immortale) e infuocata (Fuoco Ardente). Subito dopo la creatura a tre teste troviamo la bellissima Afrodite, dea dell’amore che viene proposta in due versioni: una più classica con l’abito bianco e oro e la chioma canuta e l’altra, Afrodite Immortale, che ne altera in maniera consistente l’aspetto, visto che sfoggia una pelle di un fucsia molto acceso e la capigliatura viola.

Alla pagina 5 del Pass Battaglia troviamo invece quella che potremmo definire la skin meme del percorso di ricompense, ossia Poseidone. Anziché realizzare una versione in stile con le altre divinità, gli sviluppatori hanno deciso di rendere il dio del mare il più buffo del gruppo: si tratta infatti di una riedizione della skin Rippley, la creatura umanoide fatta di Succo Succoso che sfoggia una montagna di muscoli e gli abiti tipici di Poseidone. Nella sua versione standard, questa divinità è dicolore azzurro, ma è possibile anche sbloccare le versioni viola (Immortale) e rossa (Magmatico). Tocca poi a Medusa, probabilmente la skin più bella tra quelle incluse in questo Battle Pass. La creatura mitologica viene raffigurata come una splendida guerriera la cui chioma è formata da serpenti blu, lo stesso colore del suo abito la cui texture riprende quella della pelle dell’anfibio. Oltre alla versione standard di Medusa vi è anche quella chiamata Guerriera Gorgone, che vanta una chioma fatta di serpenti viola e un’armatura leggera pensata per il combattimento.

All’appello non può mancare nemmeno Zeus, che si trova a pagina 9 e si presenta come un muscoloso soldato dai capelli ricci e la folta barba bianca. La versione Fortnite di Zeus è stata modificata con alcuni dettagli che la rendono perfetta per il battle royale: sull’armatura dorata troviamo infatti una bandoliera e una manciata di granate. Questi dettagli sono presenti anche in Zeus Conquistatore, versione alternativa del padre di tutte le divinità greche che presenta un’armatura più pesante e un’acconciatura diversa, con capelli molto più corti.

A non sfigurare al fianco delle altre divinità è Artemide, la dea della caccia al chiaro di luna che è davvero in forma smagliante nella sua versione del titolo Epic Games. Questa bellissima arciera ha un’armatura nera con numerosi dettagli - inclusi i capelli - che riprendono l’effetto dell’ormai famosissima skin Galaxy. Nella versione Immortale, Artemide indossa un cappuccio e una maschera che le copre mezzo volto e le texture, sempre in stile Galaxy, sono rosso fuoco. L’ultima skin del percorso è quella di Ade, che nel free to play viene rappresentato come un esile ed elegante guerriero dalla lunga giacca nera che culmina con un cappuccio, sotto il quale si vede un casco dorato che ricorda una maschera antigas. Ade è anche dotato di un’emote integrata, Trasformazione Oscura, la cui attivazione fa sì che dal modello della divinità fuoriesca un bagliore verde simile a quello di Cerbero.

Ma che fine ha fatto Ares, presente anche nel trailer della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5? Beh, per mettere le mani sul costume del dio della guerra non basterà pagare per sbloccare il pass, visto che si tratta della skin esclusiva per gli abbonati a Fortnite Crew di aprile 2024: dovrete quindi abbonarvi al servizio per poter aggiungere questo costume alla vostra collezione. Non si ha invece traccia del giovane Kratos di God of War, citato spesso e volentieri dagli Insider: questa skin sarebbe stata perfetta in un contesto del genere, ma almeno per il momento non sembra esserci l’intenzione da parte di Epic Games di introdurre questo costume e i dataminer non hanno trovato nulla tra i file dell’ultimo aggiornamento. A proposito di crossover, invece, è confermato l’arrivo dell’evento a tema Avatar the Last Airbender, visto che la skin ‘segreta’ del pass è quella di Korra, il cui set diverrà disponibile tra qualche settimana per coloro i quali hanno accesso al percorso premium del Pass Battaglia.

Per chi se lo stesse chiedendo, ognuna di queste skin include anche uno stile LEGO e nel pass non mancano nemmeno contenuti da utilizzare in Fortnite Festival. Il prezzo del biglietto è sempre lo stesso: 950 V-Bucks per la versione standard del pass e 2.800 V-Bucks per quella che consente di partire dal livello 25. In ogni caso è possibile acquistare il pacchetto da 25 livelli a 1.850 V-Bucks anche in un secondo momento.

Nuove armi e poteri speciali

Come in ogni aggiornamento che si rispetti, non mancano nemmeno le novità in termini di gameplay. Le divinità greche non fanno solo parte del Battle Pass della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5, poiché è possibile incontrarle anche in giro per la mappa. Molti Punti d’Interesse sono stati modificati per diventare la dimora di questi esseri mitologici, visto che sull’isola sono apparsi il Monte Olimpo (Zeus), il Cupo Cancello (Cerbero), il Mondo Sotterraneo (Ade) ed il Campo di Battaglia del Mastino (Ares). Come avrete già intuito, ciascuno dei quattro personaggi funge da boss, sebbene le modalità attraverso le quali è possibile affrontarli siano leggermente diverse rispetto al passato e prevedono che i giocatori interagiscano con un altare per sfidare la divinità e poi la raggiungano per darle una lezione.

Sconfiggere una divinità non solo darà accesso alle loro Medaglie, che funzionano esattamente come quelle della prima stagione, ma anche alle loro armi mitiche e ai poteri divini. La più grande novità della Stagione 2 consiste infatti nella presenza dei poteri degli dei, che funzionano proprio come la Kamehameha di Dragon Ball e gli altri poteri speciali che abbiamo visto in occasione dei passati eventi crossover. Eliminando i boss o in giro per la mappa, infatti, potremo mettere le mani sulla Folgore di Zeus e sulle Ali di Icaro. Si tratta solo di due dei poteri che verranno sbloccati con gli aggiornamenti settimanali, visto che è già stato confermato l’arrivo della Catena di Ade.

Non temete, perché la Stagione 2 ha portato con sé anche un bel po' di bocche da fuoco nuove di zecca. Si parte dal Fucile Pesante Guardiano, uno shotgun in grado di sparare rapidamente tre cartucce per mandare all'altro mondo chiunque si trovi a pochi metri di distanza. Troviamo poi la Mitraglietta Araldo, la cui peculiarità consiste nel fatto che la sua precisione è massima quando si inizia a far fuoco, ma diminuisce man mano che si continua a premere il grilletto. Il DMR Cacciatrice è invece un fucile a colpo singolo che permette di raggiungere con precisione chirurgica i bersagli a media e lunga distanza. A chiudere il cerchio troviamo il Fucile d'Assalto Tempra di Guerra, caratterizzato da danno e rateo di fuoco elevati che compensano la scarsa maneggevolezza, dovuta ad un forte rinculo.

Ad aver ricevuto qualche ritocco è anche il parco accessori, visto che con la nuova stagione di Fortnite è possibile interagire con i banchi mod per le armi e montare due nuovi gadget. Il Mirino Termico è ottimo per chi vuole individuare con facilità i bersagli in giro per la mappa, invece l’Impugnatura Rapida velocizza i movimenti durante la modalità mira, rendendo il personaggio più agile e difficile da colpire.

Insomma, le novità di questo aggiornamento divino sono davvero tante e, come da tradizione, possiamo aspettarci ulteriori aggiunte nel corso delle prossime settimane, visto che sappiamo con certezza che arriveranno nuovi boss, poteri inediti e anche modifiche all’elenco delle armi.