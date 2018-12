Fortnite è il gioco più cercato su Google nel 2018 in America

Tempo di classifiche di fine anno per Google: il motore di ricerca ha stilato la lista dei trend del 2018: poche sorprese per quanto riguarda la categoria Videogiochi, che in Nord America vede Fornite come termine più ricercato.

La classifica dei dieci giochi più cercati su Google negli USA non lascia spazio a dubbi riguardo la popolarità del Battle Royale di Epic Games, che riesce a superare sia Red Dead Redemption 2 che Fallout 76, rispettivamente al secondo e terzo gradino del podio.

Fortnite Red Dead Redemption 2 Fallout 76 Far Cry 5 God of War Monster Hunter World Sea of Thieves Call of Duty Black Ops IIII Kingdom Come Deliverance Zombs Royale

Al quarto posto troviamo Far Cry 5 (uno dei giochi più venduti dell'anno negli Stati Uniti), God of War in quinta posizione, a seguire al sesto posto Monster Hunter World. Sea of Thieves occupa il settimo posto mentre Call of Duty Black Ops 4 deve accontentarsi dell'ottava posizione, lasciandosi alle spalle Kingdom Come Deliverance e Zombs Royale, quest'ultimo un Battle Royale per browser e mobile ispirato a PUBG e Fortnite con l'aggiunta degli zombie.