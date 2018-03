Fortnite è il gioco più trasmesso su Twitch, spesso raddoppiando i numeri di PUBG

Come riportato su Forbes , gli ultimi dati forniti da SullyGnome sembrano parlare chiaro:è il gioco più trasmesso su, un grandissimo successo di pubblico che va spesso a raddoppiare i numeri segnati da, il suo concorrente più diretto.

Stando ai dati pubblicati da SullyGome, infatti, Fortnite si conferma al momento il gioco più trasmesso su Twitch, scavalcando altri titoli di grandissimo richiamo in ambito streaming come League of Legends, Counter Strike: GO, Overwatch e il suo più diretto rivale, PlayerUnknown's Battlegrounds.

Parlando di numeri veri e propri, negli ultimi 14 giorni Fortnite è stato visualizzato per un totale di oltre 4.882 anni (contro i 2.521 anni di PUBG) e trasmesso in streaming per oltre 246 anni (contro i 106 del concorrente di Bluehole). Il grafico riportato in calce alla notizia mostra l'andamento dei due Battle Royale, con il titolo Epic che ha guadagnato costantemente popolarità a partire da ottobre 2017, fino a registrare il sorpasso sul gioco Bluehole verso la seconda metà di febbraio.

Per inquadrare il successo di Fortnite bisogna comunque ricordare due fattori importanti: stiamo sempre parlando di un gioco free-to-play multipiattaforma, quindi di un titolo che può essere giocato da molti più utenti rispetto a PUBG, che al contrario rimane un'esclusiva PC-Xbox One a pagamento. Voi quale preferite dei due?