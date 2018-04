Fortnite: giovani professionisti crescono, un tredicenne firma per il Team Secret

Fortnite, come sappiamo, non è ancora ufficialmente entrato nella scena competitiva ma è già possibile firmare con una formazione professionistica per allenarsi in previsione dei futuri tornei. Il Team Secret, meglio conosciuto per essere attivo su Dota 2, ha annunciato di aver formato una squadra di Fortnite composta da quattro membri.

E, uno dei giocatori, ha solo 13 anni. Questo, comunque non sembra esser un caso isolato: se ricordate, al torneo di Las Vegas, un timidissimo quattordicenne ha vinto migliaia di dollari sbaragliando giocatori ben più grandi di lui.

"La nostra previsione è che Epic Games annuncerà a breve qualcosa riguardo alla scena esport e vogliamo essere preparati", ha detto il CEO del Team Secret John Yao. "E così, prima che tutti gli altri ci anticipino e tutti i migliori giocatori vengano reclutati, volevamo muoverci prima di tutti".

Dopo un lungo scouting effettuato in Europa e Nord America, il Team Secret ha deciso di offrire un contratto a un gruppo già formato di quattro persone, con due giocatori dalla Norvegia, uno dalla Lettonia e uno dal Regno Unito. Quello che Yao non sapeva era che Kyle "Mongraal" Jackson, il giocatore che vive nel Regno Unito, era molto più giovane dei suoi compagni di squadra di 21, 20 e 17 anni.

"In realtà non avevo idea che avesse 13 anni fino a quando non me l'hanno detto", ha dichiarato Yao. "Perché quando guardavamo alcuni dei video e guardavamo il loro modo di giocare, ovviamente non si poteva capire. Ciò che mi ha colpito immediatamente era quanto fosse maturo, e sembrava comportarsi esattamente come gli altri ragazzi."

Mongraal, che vive nella periferia di Londra, gioca da quando aveva 9 anni (cioè, in pratica, gioca da soli quattro anni), quando ha iniziato a giocare a Call of Duty. Gioca a Fortnite dallo scorso autunno.

Una fonte di preoccupazione per il team e per il ragazzo ora è la potenziale limitazione di età, se Epic Games deciderà di lanciare una lega professionistica di Fortnite.

Ad esempio, nella Overwatch League, i giocatori non possono competere fino all'età di 18 anni compiuti. Lo stesso problema l'ha avuto il nostro Reynor in Starcraft II. Vedremo cosa deciderà Epic, ora forte dei consigli del buon Tyler “Ninja” Blevins.