Fortnite: la Girosfera subirà delle modifiche con l'aggiornamento 8.30?

L'aggiornamento 8.30 di Fortnite è atteso per le prossime ore (presumibilmente per la giornata di mercoledì 10 aprile) e dovrebbe portare in dote, tra le altre cose, un Nerf per il veicolo Girosfera.

La gigantesca sfera rotante dovrebbe subire importanti modifiche con la patch 8.30, tra cui migliorie ai controlli e un depotenziamento generale delle statistiche, il veicolo infatti è stato ritenuto troppo potente dai pro player e da buona parte della community, per questo Epic potrebbe pensare di modificare verso il basso le statistiche della Girosfera.

In particolar modo l'aggiornamento potrebbe modificare i parametri di attacco e resistenza, correggendo al tempo stesso alcuni bug, come quello che impedisce di subire danni a seguito ad una tempesta nelle fasi finali della Battle Royale. Al momento in ogni caso si tratta solamente di speculazioni ed Epic Games non ha (ancora) annunciato nulla a riguardo.

Fortnite 8.30 arriverà nel corso della settimana odierna ma sicuramente non nella giornata di oggi, considerando la mancanza di comunicazioni in merito. Nelle scorse ore due enormi botole di ferro sono comparse negli scavi di Sponde del Saccheggio e Rifugio Ritirato, che questo evento sia in qualche modo legato alla prossima patch? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni o più probabilmente ore...