Fortnite, la Girosfera sarà alla World Cup: i pro non l'hanno presa bene

L'aggiornamento 8.30 di Fortnite pubblicato in giornata odierna avrebbe dovuto includere i tanto richiesti bilanciamenti alla Girosfera, un veicolo di recente introduzione giudicato eccessivamente potente.

Purtroppo, a causa di alcuni problemi riscontrati dagli sviluppatori, le modifiche non sono state introdotte e il veicolo continua ad avvantaggiare oltremodo i suoi utilizzatori. La Girosfera potrà quindi essere utilizzata nella sua attuale forma anche durante le imminenti qualificazioni della Fortnite World Cup, che si svolgeranno a partire da domenica 14 aprile. Il montepremi del primo round della competizione ammonta a ben 1 milione di dollari, e come potete facilmente immaginare, la notizia non è stata presa affatto bene dai giocatori professionisti, che hanno mostrato tutto il loro disappunto su Twitter.

Liquid Chap ha dichiarato: "Fantastico, la prima settimana delle qualificazioni della World Cup sarà il regno dei criceti!". Il suo compagno di team, Poach, ha invece scritto: "Non ho più parole". Secondo LG SypherPK, una volta constatata l'impossibilità di applicare i bilanciamenti alla Girosfera, Epic Games avrebbe dovuto disabilitarla del tutto: "Non rovinate l'integrità di una delle più importanti competizioni eSport del mondo a causa della vostra testardaggine". FaZe Cloak, invece, ha descritto tutta questa situazione come una "barzelletta".

Molto probabilmente nelle prossime ore si uniranno al coro molti altri giocatori professionisti come Ninja, che ha già rivolto numerose critiche agli sviluppatori negli ultimi giorni. Cosa ne pensate? Siete anche voi dell'idea che Epic Games avrebbe dovuto rimuoverla?