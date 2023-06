Fortnite Giungla: dai Transformers al fucile Frittella, le novità della Stagione 3

Mentre i rumor già iniziano a citare Fortnite Capitolo 5, Epic Games ha pubblicato il tanto atteso aggiornamento della Stagione 3 del Capitolo 4, che segna l’arrivo di un nuovo bioma e dà ufficialmente il via ad un’altra collaborazione di rilievo: quella con i Transformers.

Non perdiamo altro tempo e andiamo alla scoperta di tutte le novità dell’ultimo aggiornamento del battle royale gratis.

Benvenuti nella giungla

Come avrete sicuramente notato se seguite Fortnite assiduamente, ancora una volta gli sviluppatori hanno deciso di chiudere una stagione senza un coreografico evento finale, il quale potrebbe farsi attendere ancora per un po’. Questo non significa però che l’intreccio narrativo del live service di Epic Games abbia subito una battuta d’arresto: nella porzione centrale dell’isola è infatti comparsa una giungla che si estende anche verso parte dell’area innevata e all’interno della quale si nasconde un antico tempio. È proprio in questo punto d’interesse che un gruppo di sopravvissuti mai visti prima nel battle royale si è imbattuto in un manufatto che ha risvegliato Optimus Prime. Sembrerebbe che l’Autobot sia a conoscenza di un imminente evento al quale si riferisce con il nome di ‘Crollo’, probabilmente legato alla Dottoressa Slone. La villain non è morta nell’ultimo grosso evento e sta tenendo d’occhio i suo acerrimi nemici senza farsi notare, come abbiamo potuto osservare nel trailer del Summer Game Fest.

Sembra quindi che, in maniera simile all’arrivo di Mega City, anche le più recenti modifiche alla struttura della mappa non trovino una spiegazione a livello narrativo e non escludiamo che qualche dettaglio in più possa essere fornito dalle missioni settimanali nel corso della stagione. In ogni caso l’isola è cambiata e ora vanta ben tre POI inediti. Rovine Rubiconde corrisponde proprio al tempio di cui sopra ed occupa una posizione centrale della mappa, invece Recinto Rivolo fa parte dello stesso bioma ed è collocato poco più a nord. Collegata da un fiume al resto della giungla è poi Ormeggi Ombrosi, che si insinua nel quarto d’isola ricoperto dalla neve. Sebbene possa sembrare che lo scenario che fa da sfondo al battle royale abbia subito un numero limitato di modifiche, siamo sicuri che la situazione sia in divenire e con l’avvicinarsi dell’evento estivo vedremo la neve sciogliersi progressivamente per lasciare spazio ad un’ulteriore porzione di mappa dominata dalla giungla.

Tra dinosauri e liane

È ovvio che un nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 4 non possa limitarsi ad aggiungere qualche nuovo punto d’interesse in giro per l’isola. A tal proposito, gli sviluppatori hanno deciso di sfruttare l’introduzione della giungla per giustificare l’arrivo di svariate meccaniche di gioco inedite. Una su tutte è l’interazione col fango, materiale che ricopre alcune superfici e che può essere utilizzato sia per velocizzare le scivolate che per mimetizzarsi, così da cogliere i nemici impreparati con un assalto improvviso. Il fango è anche utile come repellente per le vespe, insetti che possono essere raccolti in speciali barattoli e poi lanciati sui bersagli. A proposito di animali, il battle royale ha accolto anche i Raptor, dinosauri che possono essere cavalcati e vanno per certi versi a rimpiazzare le moto da cross: mentre si sta in sella ad una di queste creature, è possibile sparare ed eseguire ampi balzi che facilitano gli spostamenti.

Anche la flora ricompre un ruolo importante nell’economia della terza stagione, poiché la giungla è ricoperta anche di piante colorate con effetti diversi, le quali possono essere usate per curarsi, generare esplosioni o addirittura avvelenare gli altri sopravvissuti. Ma non è finita qua, poiché Epic ha deciso di espandere una meccanica della precedente fase del free to play. Nella Stagione 2 sono state introdotte le sbarre da grinding nelle città futuristiche, grazie alle quali i giocatori hanno potuto scoprire un modo nuovo per spostarsi velocemente senza dover rinunciare alla possibilità di sparare in movimento. Una novità tanto interessante non poteva certo essere accantonata e, come facilmente prevedibile, questi oggetti si stanno diffondendo anche in altri luoghi dell’isola con un aspetto diverso. Nel bel mezzo della giungla avrebbe avuto poco senso posizionare lunghi tubi al neon, che vengono quindi rimpiazzati da liane che hanno solo una forma diversa e si utilizzano in maniera identica alle sbarre della passata stagione.

Le novità interessano anche l’arsenale, che è stato arricchito con nuove armi e gadget. Una delle bocche da fuoco inedite è il DMR termico, un fucile di precisione dalla cadenza elevata che già abbiamo visto in passato e che in questa sua nuova forma monta un visore termico che agevola l’eliminazione di chi sta cercando di nascondersi. Altra arma della Stagione 3 è il fucile Frittella, il cui design è chiaramente ispirato alla Lewis Gun per via della canna larga e del grosso caricatore circolare posizionato in alto: si tratta in questo caso di uno strumento di morte pensato per sparare ininterrottamente per fare fuoco di soppressione o radere al suolo le costruzioni avversarie. A chiudere il cerchio troviamo il particolare Boomerang Cinetico, richiamabile con la pressione di un tasto, e il Cannone di Cybertron, arma legata alla presenza dei Transformers il cui potere distruttivo è davvero elevato.

Optimus Prime e le altre skin del pass

Passiamo ora a quello che è un elemento imprescindibile di ogni stagione di Fortnite: le skin. Il semplice acquisto del Battle Pass garantisce lo sblocco immediato di Era, una bella guerriera dallo stile orientaleggiante che può essere modificata esteticamente grazie all’emote Traslazione Ancestrale che si ottiene nella Pagina 12 del percorso di ricompense: attivando questa speciale animazione, il costume cambia d’aspetto e colore. In realtà vi sono anche ulteriori modifiche estetiche per Era come lo Stile Senza Tempo della Pagina 13, che influenza sia il suo aspetto standard che la trasformazione. Nella seconda pagina troviamo poi il Ramingo, un personaggio misterioso che indossa un particolare dispositivo che sembra fornirgli poteri speciali ed illuminano i particolari tatuaggi che ha su entrambe le braccia. Solo raggiungendo la Pagina 3 possiamo sbloccare uno degli stili extra di questo sopravvissuto, che nella versione Ribelle propone anche un cappuccio che gli copre parzialmente il volto e un diverso liquido all’interno del dispositivo che indossa grazie al quale i tatuaggi si illuminano di un verde acido. Meno ricercata è Rian, la skin della Pagina 4 che è la classica guerriera dallo stile punk che può essere personalizzata nella forma e nel colore con lo stile Travolgente (a Pagina 5).

Il personaggio più interessante del pass è probabilmente Relik, alla Pagina 6: parliamo di un cacciatore protetto da un’armatura che sembra fatta di ossa e che può essere personalizzata con innumerevoli stili aggiuntivi che aggiungono uno spaventoso casco e ne modificano il colore. A Pagina 8 troviamo invece Mariposa, una versione aggiornata di Dynamo, la wrestler. Oltre al più sobrio stile predefinito, è possibile sbloccare anche Mariposa di Mezzanotte, che con la pelle azzurra e la pittura facciale che ricorda i calavera, ovvero i teschi messicani. Più attinente al tema stagionale è poi Lorenzo, che è una sorta di reinterpretazione di Indiana Jones da parte degli artisti di Epic Games, che nel suo stile extra indossa anche una maschera simile a quella vista nelle ultime versioni di Sub-Zero e Scorpion in Mortal Kombat (a proposito, avete visto il primo video gameplay di Mortal Kombat 1?). È solo al livello 94, nell’ultima pagina, che diventa disponibile anche Optimus Prime con la sua scintillante carrozzeria.

A differenza di quanto visto nelle ultime stagioni, la skin ‘segreta’ della Stagione 3 non ha acun legame con il crossover dedicato ai Transformers. Il costume che potremo sbloccare tra circa un mese è il buffo Miaoscolo Fusa Elise, il gatto antropomorfo dai bicipiti parecchio ingombranti che indossa un pantaloncino e una camicia hawaiana mentre affronta senza paura i pericoli della giungla.

Tutti questi costumi si possono quindi sbloccare con l’acquisto del Pass Battaglia, che continua ad essere venduto in due diverse edizioni: la standard, proposta a 950 V-Buck, e quella Premium, che al prezzo di 2.800 V-Bucks (950 + 1.850) permette di iniziare il percorso stagionale direttamente dal Livello 25. Insomma, di novità ce ne sono tante e non possiamo escludere che il team di sviluppo abbia ancora qualche asso nella manica che, come al solito, verrà implementato nel gioco solo nel corso della stagione.