Fortnite: gli Stormwing sono stati rimossi dalla MAT Incontri Ravvicinati

Questa mattina Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 7.01 di Fortnite Battaglia Reale - il primo dopo il lancio della Stagione 7 - che ha introdotto la nuovissima Infinity Blade e la modalità a tempo Incontri Ravvicinati.

In quest'ultima, le regole sono quelle di sempre: i partecipanti sono invitati a darsele di santa ragione a distanza ravvicinata con Fucili Pesanti mentre pilotano dei Jetpack. Poco dopo il suo lancio, tuttavia, i giocatori hanno trovato nella modalità anche qualcosa di inaspettato, ovvero il nuovissimo Stormwing X-4, il biplano a 5 posti aggiunto all'inizio della Stagione 7 di Fortnite Battaglia Reale. A quanto pare, si è trattato di un errore. La sua inclusione non è stata per nulla intenzionale, ed Epic Games è subito intervenuta per rimuoverlo. Dopotutto, il nuovo mezzo volante non è in linea con lo spirito della modalità.

La comunità di gioco, in ogni caso, ha altro a cui pensare. Mentre vi scriviamo, si trova sul piede di guerra poiché la compagnia americana ha ridotto il numero di attività in grado di garantire V-Buck nella modalità Salva il Mondo. In Cina, invece, Fortnite, PUBG e altri giochi sono stati messi al bando.