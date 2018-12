Fortnite: gli streamer pensano di sapere perché il competitivo è cambiato

Fortnite, ultimamente, pare esser al centro dei pensieri non solo della community, ma anche delle personalità più famose di Twitch, che non mancano di dar voce al malumore strisciante durante le loro live. Ma non mancano anche di evidenziare quanto il titolo sia cresciuto.

Ora i maggiori streamer che, lo ricordiamo, rappresentano anche lo zoccolo duro di giocatori “professionisti” (quelli per intenderci che hanno partecipato a ogni singolo evento sin dalla nascita del circuito ufficiale) hanno analizzato lo stato della scena esport e, in particolare, l'innalzamento dell'asticella che rende tutto più difficile. In particolare, alcuni streamer tra i più in vista del panorama, come il solito Tyler 'Ninja' Blevins e Nick 'NICKMERCS' Kolcheff dei 100 Thieves, hanno voluto dire la loro sulla difficoltà della scena competitiva.

Secondo NICKMERCS, ultimamente la possibilità di racimolare venti o più uccisioni in un game è drasticamente calata a causa dell'entrata nel competitivo di Fortnite di una pletora di giocatori molto “skillati” rispetto al passato. Un livellamento che probabilmente a loro non può far molto piacere ma che, ovviamente, non può che far bene alla vivacità della scena competitiva. "Il giocatore medio di Fortnite ora è migliore di quello che si poteva trovare in passato".

"Il 99% dei giocatori di Fortnite, addirittura, un tempo non costruiva nemmeno". "... ero in grado di ottenere 20 vittorie di uccisioni praticamente in ogni stream, ma ora, arrivare a venti uccisioni è diventato quasi impossibile". "Il livello di abilità di tutti sta migliorando, tutti stanno migliorando nel gioco. Succede soprattutto in fase di shooting, tutti quelli che riescono a fare bene dei quick, ma anche il resto della community sta migliorando”.

Anche Ninja ha dato la propria opinione sull'argomento. Il più famoso streamer di Twitch ha dichiarato che i giocatori hanno (finalmente) trovato il loro modo di eccellere in ogni singolo match, cosa che ha contribuito al decisivo miglioramento dell'intera community.

"Ci sarà sempre qualcuno incredibilmente abile a costruire o a sparare", ha ribadito Ninja. "Magari non si avrà il talento di altri nello sparare o costruire ma, se imparate a prendere le giuste decisioni al giusto momento, potrete potenzialmente diventare tra i migliori giocatori".