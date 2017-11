Fortnite: gli sviluppatori pensano a un potenziamento per gli SMG e altre novità

La modalitàdel titolo targato Epic Games continua a macinare record ma il lavoro degli sviluppatori non accenna a fermarsi. Già la prossima settimana vedremo nuovi contenuti e revisioni per le armi.

Dopo aver aggiunto la trappola "trampolino di lancio" all'inizio di questa settimana, modificare le dimensioni dei caricatori e aver finalmente permesso ai giocatori di sfruttare la meccanica di costruzione su terreni prima inaccessibili, gli sviluppatori hanno definito il prossimo obiettivo: modificare gli SMG.

Gli SMG sono piuttosto sottovalutati in Fortnite. Il Tactical SMG sembra essere l'unico decente ma, a parte questo, a lungo termine sono inutili per l'economia di gioco. Non hanno abbastanza munizioni e, soprattutto, non fanno abbastanza danno.

In risposta al feedback dei giocatori, gli SMG di base subiranno un boost dei danni e un aumento delle dimensioni del caricatore. La prossima settimana arriverà anche l'SMG silenziato ovvero, se non andiamo errati, la prima arma col silenziatore del titolo.

Fortnite otterrà anche un server di test nel prossimo futuro, così da permettere a Epic Games di testare "i cambiamenti più importanti al gameplay". Il primo obiettivo sarà dedicata a sistemare il feedback delle armi e del combat system nel suo complesso.