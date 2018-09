Fortnite: gli utenti stanno prendendo d'assalto le postazioni demo dei dispositivi Samsung

Che i giocatori di Fortnite Battaglia Reale abbiano spesso una vera e propria ossessione per le skin è stato più volte appurato dalle loro spese folli. Ciò che sta accadendo negli ultimi giorni, però, è ancora più bizzarro.

Come ben saprete i possessori dei nuovi Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4 possono ricevere un pacchetto di V-Buck e un costume esclusivo, Galaxy, accedendo con il proprio account Epic Games su uno di questi dispositivi. Proprio per questa ragione, molti giocatori si sono recati in massa in qualsiasi negozio di prodotti elettronici per ottenere la skin grazie alle demo station dei dispositivi.

La situazione pare sia sfuggita di mano a molti utenti, al punto da costringere i commessi dei vari negozi ad esporre dei cartelli a riguardo. Per ogni dispositivo, infatti, è possibile ottenere una sola skin e sembra che ormai tutte le postazioni di prova siano state utilizzate. Ad essere ancor più grave è il fatto che gli utenti in questione abbiano inserito i propri dati personali in un dispositivo utilizzato da moltissime persone, esponendo quindi il proprio account a dei rischi.

Per i reali acquirenti di un Samsung Galaxy Note 9 o Galaxy Tab S4, potete leggere la nostra guida per sbloccare la skin Galaxy in Fortnite Battaglia Reale. Vi ricordiamo inoltre che la prossima settimana arriverà un nuovo evento chiamato High Stakes, in cui verranno proposte nuove sfide, una modalità inedita e una skin personalizzabile.