Fortnite: il glitch che permetteva di distruggere Pinnacoli Pendenti è stato risolto

Nei giorni scorsi, il giocatore professionista FaZe Tfue è riuscito a distruggere tutti gli edifici dei Pinnacoli Pendenti di Fortnite nel giro di pochi secondi sfruttando un glitch. Probabilmente non l'ha scoperto lui, ma la sua clip è diventata rapidamente virale all'interno della comunità del gioco.

Come potete vedere nel player allegato in calce alla notizia, costruendo una struttura collegata agli edifici era possibile far credere al gioco che anche i palazzi fossero oggetti creati dagli utenti. Se giocate abitualmente a Fortnite, allora sapete cosa succede quando viene distrutto l'ultimo pezzo che collega una struttura al suolo: crolla tutto ciò che è stato costruito. A causa di questo glitch, il gioco credeva erroneamente che anche gli edifici fossero stati costruiti dai giocatori, facendo crollare anch'essi. In sostanza, era possibile distruggere l'amata/odiata location Pinnacoli Pendenti nel giro di pochi secondi.

Ne abbiamo parlato al passato perché nelle scorse ore Epic Games ha già risolto in maniera definitiva la problematica. L'incredibile popolarità di Tfue ha fatto immediatamente diventare la clip virale, e in pochissime ore migliaia e migliaia di giocatori erano venuti a conoscenza della falla, che quindi ha necessitato di un intervento immediato.

Per questo motivo, se avevate intenzione di emulare Tfue, sappiate che non potete più farlo. La clip, però, rimarrà nella storia del gioco. Ricordiamo che in questi giorni sono attive le sfide della Settimana 3 della Stagione 6. Epic Games, intanto, ha portato in tribunale due YouTuber accusati di vendere cheat illegali.