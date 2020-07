Fortnite, glitch: come intrappolare i nemici in una Stazione di Potenziamento

È purtroppo un dato di fatto che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 sia afflitta da numerosi bug legati a luoghi della mappa e gadget di vario tipo. Proprio nelle ultime ore sta facendo il giro del web il bizzarro glitch legato alla Stazioni di Potenziamento portatili, grazie alle quali si possono "intrappolare" gli avversari".

Prima di spiegarvi nel dettaglio il funzionamento del glitch, sappiate che questo è legato ai Camioncini per il Rientro ed è quindi possibile sfruttare a proprio vantaggio questo glitch solo nelle modalità che prevedono la possibilità di riportare i compagni in partita: Coppie e Squadre.

La prima cosa da fare è accumulare numerose Postazioni per il Potenziamento portatili, le quali possono essere ritrovate in giro per la mappa e all'interno dei forzieri. Una volta raccolti abbastanza oggetti, iniziate a posizionarli uno sopra l'altro sulla parte superiore di un qualsiasi Camioncino per il Riavvio. A questo punto non resta altro da fare che nascondersi nei paraggi e attendere che qualcuno faccia visita al van per far ritornare in gioco il proprio alleato, così da vedere cosa succede.

Va precisato che questo glitch sta diventando sempre più popolare ed è probabile che gli sviluppatori pubblicheranno un fix a breve.

