Fortnite, un glitch mostra cosa si nasconde dietro lo Squarcio in cielo

Mentre non accenna a placarsi la polemica degli streamer e dei pro player di Fortnite che hanno cominciato a giocare a UNO "per colpa" del nuovo sistema di graduatore competitive della modalità Arena c'è chi, esplorando l'isola del battle royale, è riuscito ad aprire un varco dimensionale grazie a un glitch!

Per raggiungere questo scopo, l'utente di Reddit conosciuto come Samatari22 si è servito della modalità Replay per forzare la posizione della telecamera e scoprire, così facendo, cosa si nasconde dietro uno degli Squarci che appaiono ciciclamente sui cieli dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

I risultati di questo insolito esperimento ludico sono esposti nel video dimostrativo che Samatari22 ha confezionato per testimoniare la scoperta del modo per entrare, anche se solo per pochi istanti, all'interno della dimensione parallela intravista dai giocatori di Fortnite alla fine degli eventi ingame che sanciscono la conclusione delle Stagioni, come nel caso dell'evento che ha accompagnato l'esplosione di Kevin il Cubo Viola.

La falla utilizzata dall'utente di Fortnite per sbirciare tra le stelle aliene che si nascondono dietro gli Squarci, con ogni probabilità, verrà chiusa da Epic Games con il prossimo aggiornamento del titolo che dovrebbe introdurre, tra le altre cose, anche una non meglio specificata modalità mini Battle Royale per Fortnite Creativo.