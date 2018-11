Fortnite: un glitch permette di raggiungere il tesoro di Sprofondo Stantio

Nella zona di Sprofondo Stantio è nascosto un forziere del tesoro fino ad oggi completamente nascosto, sembra però che un giocatore di Fortnite sia riuscito a raggiungerlo tramite un glitch della mappa.

Il forziere in questione si trova nascosto all'interno di un camion dei gelati a Sprofondo Stantio, inizialmente molti giocatori hanno provato a distruggere il furgone per poter raggiungere l'ambito tesoro ma in realtà in questo caso anche il forziere viene distrutto insieme al veicolo.

I giocatori però non si sono arresi e uno di loro è riuscito non solo a raggiungere il forziere del tesoro ma anche ad aprirlo, sfruttando un glitch del trampolino e della Pietra Ombra. La delusione però è stata forte, in quanto lo scrigno contiene oggetti comuni e nessuna ricompensa particolarmente ricca.

Ricordiamo che il Battle Royale di Epic si appresta a vivere la fine della Stagione 6, Fortnite Stagione 7 dovrebbe iniziare la prima settimana di dicembre con una aggiunta molto gradita: la neve...