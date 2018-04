Fortnite: un glitch permette di sfruttare immediatamente bende e pozioni scudo

GameRant segnala un nuovo glitch in Fortnite: dopo il bug dei Fucili a Pompa, sembra che le ultime patch del gioco abbiamo aggiunto la possibilità (non voluta) di utilizzare immediatamente alcuni consumabili come le bende e le pozioni scudo.

Come saprete, questi due oggetti nello specifico necessitano di alcuni secondi per fare effetto, tempo durante il quale saremo esposti al fuoco avversario. Il glitch però permette di azzerare questo tempo e di godere immediatamente dei benefici di pozioni scudo e bende. Come fare? Utilizzando l'Emote Sasso, Carta e Forbici insieme a una pozione o una benda.

Il glitch permette quindi di azzerare i tempi necessari per godere dei bonus salute garantiti dai due consumabili, quasi certamente Epic correrà ai ripari pubblicando un hotfix in grado di risolvere il problema in questione e riportare la situazione alla normalità.

Questa mattina gli sviluppatori hanno pubblicato la patch 3.6 di Fortnite, la quale porta in dote la nuova arma Granata Appiccicosa, migliorie alle statistiche della Mitragliatrice Leggera e altre interessanti novità. Vi segnaliamo inoltre il leak delle sfide della settimana 10, al via giovedì 26 aprile.