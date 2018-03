Fortnite: un glitch permette di trasportare un numero illimitato di armi

Ai giocatori dinon mancano di certo le cose da fare in questi giorni. Nella modalitàsono disponibili le quest a tema San Patrizio, mentre insono arrivati i Lama e gli Esplosivi Telecomandati . Questa settimana, tuttavia, è apparso anche qualcosa di inatteso: un glitch!

A quanto pare, alcuni giocatori hanno scoperto che è possibile trasportare un numero illimitato di armi (come ben sapete, normalmente il limite è 5). L'utente di Reddit killadelph82 ha pubblicato un video piuttosto esemplificativo, che potete guardare in calce. Il glitch in questione viene innescato da una Bomba Ballerina, che deve essere equipaggiata nel quinto e ultimo slot disponibile e deve essere lanciata ai propri piedi. Fatto ciò. il personaggio viene indotto a ballare e successivamente entra in uno stato in cui può raccogliere tutti le armi che vuole.

Non è facile mettere in atto questo glitch, poiché serve necessariamente una Bomba Ballerina, ma fornisce indubbiamente un grosso vantaggio a tutti coloro che ne fanno uso. Epic Games è già a conoscenza del problema, e probabilmente non ci vorrà molto prima che lo risolva con una patch d'emergenza.

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Intanto, sono iniziati i test per la versione iOS, che ha già riscosso un incredibile successo agguantando la prima posizione nella classifica delle app gratuite più scaricate.