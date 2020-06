Fortnite: un glitch per potenziare rapidamente le armi, ecco come funziona

Scoperto un nuovo glitch di Fortnite Capitolo 2 che permette di potenziare rapidamente le armi, guadagnando tempo in battaglia. Si tratta di un exploit che verrà probabilmente presto fixato da Epic Games, date le già numerose lamentele della community in particolar modo per quanto riguarda i vantaggi nel competitivo.

Come noto, in Fortnite è facile portare un file d'assalto da comune a non comune mentre più difficile è passare dal livello epico a leggendario, tuttavia un glitch rimuove qualsiasi tipo di differenza tra le armi rendendo la propria da fuoco di alto livello.

Come funziona? Vi basterà avere in inventario un'arma di tipo comune oltre a quella da potenziare, oltre a materiale per entrambi gli upgrade, a questo punto vi basterà potenziare l'arma comune e rapidamente cambiare l'arma nel momento esatto in cui il potenziamento viene completato, in questo modo la seconda bocca da fuoco diventerà arancione e risulterà potenziata all'istante.

Al momento il glitch sembra funzionare su tutte le piattaforme ma non su Android e iOS, dove risulta non testato. Chiaramente Epic Games si adopererà presto per risolvere il problema pubblicando un piccolo hotfix, non è escluso che il glitch possa essere completamente fixato già entro la fine della settimana.