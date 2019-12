Fortnite: un glitch del Pupazzo di Neve sblocca il FOV e offre un vantaggio ingame

Gli esploratori della mappa innevata di Fortnite Capitolo 2 scoprono un grave glitch che sembrerebbe essere legato sia all'utilizzo del Pupazzo di Neve che all'impiego delle Palle di Neve.

A detta di diversi appassionati di Fortnite 2 che hanno riscontrato questo problema, come molti membri della community di Reddit, il bug in questione si manifesterebbe una volta impiegato in battaglia il Pupazzo di Neve o le Palle di Neve.

Eseguendo degli specifici movimenti durante la partita sarebbe infatti possibile sbloccare il FOV, ossia il campo visuale del giocatore che determina l'area a schermo osservabile dagli utenti che si cimentano con le sfide del battle royale gratuito di Epic.

La modifica "permanente" del FOV causata da questo bug contribuisce a migliorare la reattività dei giocatori, proprio in funzione del maggior campo visuale e, quindi, della capacità di "tenere sott'occhio" una porzione maggiore dello scenario. La risoluzione del glitch del Pupazzo di Neve e della Palla di Neve, oltretutto, non sembrerebbe rientrare tra gli interventi compiuti da Epic con l'updatedi oggi, 15 dicembre, pubblicato su tutte le versioni dello sparatutto gratuito dopo il video dell'evento di Star Wars.

Nell'attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti al riguardo, ricordiamo a chi ci segue che sono finalmente disponibili le Sfide di Star Wars e che i dataminer di Fortnite 2 hanno fatto trapelare le immagini della skin di Kylo Ren.