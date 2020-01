Fortnite: Gnomo nascosto tra una vista elegante, un capanno di legno e una grande casa

Come già visto nelle altre Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite Capitolo 2, anche nella missione Palla 8 vs Palla in Buca troviamo uno gnomo nascosto in giro per la mappa di gioco. In questa guida vi sveleremo la posizione esatta del buffo oggetto, così da non impazzire nella ricerca.

Per ritrovare lo gnomo nascosto di questa missione dovrete farvi una passeggiatina nella parte più ad ovest della mappa di Fortnite Capitolo 2 e, per la precisione, nell'area piena zeppa di verde situata a sud-ovest di Sabbie Sudate e a nord-ovest di Spiedi d'Agrifoglio. Una volta giunti nel luogo indicato non farete molta fatica ad individuare la piccola statua colorata di rosso e blu, perfettamente visibile nell'erba.

Nel caso in cui doveste avere difficoltà nel ritrovamento dello gnomo, vi proponiamo al solito una mappa con su indicata la posizione esatta dell'oggetto, così da facilitarvi ulteriormente il completamento della sfida.

Vi ricordiamo che portando a termine almeno nove diverse sfide potrete aggiungere al vostro armadietto uno stile aggiuntivo dorato per la skin Palla 8.

Tra le altre sfide Palla 8 vs Palla in Buca che abbiamo trattato nelle nostre guide trovate anche "nuota nei pressi di un cartello vietato nuotare" e "Danza ad Affitto arcobaleno, all'Autobus della spiaggia e al Lago delle Canoe".