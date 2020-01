Fortnite: Gnomo nascosto tra Pista da Corsa, Campo di Cavoli e Insegna di Fattoria

Anche tra le missioni Cammeo vs Chic di Fortnite si cela uno Gnomo nascosto da scovare. Questa volta si trova fra una pista da corsa, un campo di cavoli e l'insegna di una fattoria: di seguito vi mostriamo la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Se ricordate, in occasione delle missioni Palla 8 vs Palla in Buca bisognava trovare lo Gnomo tra vista elegante, capanno e grande casa, mentre nelle missioni Rippley vs Slime lo Gnomo tra segherie di truciolandia, capanno e albero dei secchi.

Se vi state dedicando alle nuove missioni Cammeo vs Chic, dovrete mettervi alla ricerca dello Gnomo nascosto tra una pista da corsa, un campo di cavoli e l'insegna di una fattoria. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarlo.

Cerca lo Gnomo nascosto tra una Pista da Corsa, un Campo di Cavoli e l'Insegna di una Fattoria

Lo Gnomo nascosto della missione Cammeo vs Chic si trova a nord di Fattoria Frenetica. Facendo la triangolazione con la pista da corsa, il campo di cavoli e l'insegna di una fattoria presenti sul luogo, abbiamo appreso che la posizione dello Gnomo si trova sulla collinetta presente in mezzo, proprio come potete vedere nell'immagine riportata in basso.

Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete guardare il video riportato in cima. Parlando invece delle altre missioni Cammeo vs Chic, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione pesca al Lago delle Canoe, Lago Languido e Stagno Flopper.