Fortnite: Google avverte gli utenti Android che il gioco non è presente nel suo store

La beta di Fortnite Battaglia Reale è finalmente disponibile non solo per i possessori di uno smartphone Samsung, ma per uno qualunque dei dispositivi compatibili.

Purtroppo, però, non tutti gli utenti Android si sono informati sulle modalità attraverso le quali è possibile scaricare ed installare il gioco sul proprio cellulare e, ovviamente, hanno cercato il titolo sul Google Play Store. Vista la mole di ricerche andate a vuoto e i download di applicazioni con un nome simile, Google è stata costretta ad inserire un banner che notifica l'assenza di Fortnite Battaglia Reale sul proprio store digitale.

Per chi non lo sapesse, infatti, Epic Games ha deciso di non distribuire il suo gioco attraverso il Google Play Store, che avrebbe trattenuto circa il 30% da ogni acquisto in gioco fatto dagli utenti. Si stima infatti che questa mossa possa costare al colosso americano circa 50 milioni di dollari nel solo 2018.

Vi ricordiamo che con l'aggiornamento dei contenuti di domani arriverà una nuova arma in grado di perforare le strutture: il Fucile di precisione pesante. Secondo un dataminer, inoltre, la frattura nei cieli del gioco potrebbe distruggersi nel corso delle prossime settimane, lasciando spazio ai primi indizi sulla Stagione 6.