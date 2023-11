Fortnite: Google era pronta a pagare ben 147 milioni di dollari per averlo sul suo store

Nell'ambito del processo che vede contrapposti Google ed Epic Games sulla questione commissioni, motivo per cui Fortnite non sbarcò inizialmente su Google Play Store, la compagnia di Mountain View ha rivelato quanto era disposta a pagare pur di avere il celebre Battle Royale sul suo negozio digitale.

Stando a quanto riferito da Purnima Kochikar, VP of Play di Google, l'azienda aveva offerto ben 147 milioni di dollari per la distribuzione di Fortnite su Google Play, pagati nel corso dei tre anni successivi all'accordo (fino al 2021): il piano era stato approvato e poi presentato alla stessa Epic che tuttavia avrebbe prontamente declinato. Dietro il no degli autori di Fornite ci sarebbero le forti commissioni di Google Play, con Google che si prende il 30% ad ogni transazione. Epic Games voleva dunque evitare questo tipo di "contagio", non pubblicando il suo gioco sullo store e non dovendo così dare al colosso di Mountain View il 30% ad ogni transazione sugli acquisti di V-Bucks.

La versione Android di Fortnite è stata lanciata nel 2018, attraverso il sito di Epic Games. Nel 2020 il battle royale è infine arrivato su Google Play, tuttavia le due parti sono comunque finite in causa in quanto, secondo Google, l'iniziale decisione di Epic sul non portare Fortnite sullo store a causa della questione commissioni le avrebbe creato non poche preoccupazioni: il timore di Google era infatti che anche altri importanti colossi dell'industria videoludica, come Nintendo, Blizzard Entertainment, Sony e Valve, seguissero l'esempio di Epic non pubblicando su Google Play i loro prodotti.

La questione è così finita in corte, con Google che ha stimato perdite complessive di ben 3,6 miliardi di dollari se anche altri colossi avessero preso le stesse decisioni di Epic. L'assenza del solo Fortnite, invece, avrebbe comportato possibili perdite tra i 130 ed i 250 milioni di dollari. La preoccupazione principale di Google era semplicemente quella di perdere giochi importanti: "Volevamo soltanto che gli sviluppatori dessero priorità Google Play", ha affermato Kochikar durante la sua testimonianza. Per Epic Games, invece, Google aveva solo paura della concorrenza dell'App Store puntando invece ad un monopolio sregolato. Vedremo come si evolverà la questione nel prossimo futuro.