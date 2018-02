Sul PlayStation Store è disponibile un nuovo pack celebrativo di Fortnite gratis per tutti gli utenti. Il pacchetto include un nuovo Costume aggiuntivo e un Deltaplano, due oggetti cosmetici con cui personalizzare il proprio personaggio.

A fondo pagina potete vedere un'anteprima del nuovo Costume e del Deltaplano esclusivo, entrambi disponibili gratuitamente per gli abbonati PlayStation Plus: il pacchetto può essere riscattato sul PlayStation Store a questo indirizzo.

Ricordiamo inoltre che per fine mese sono attese diverse novità interessanti, come una nuova modalità modalità a 60fps opzionale per Battaglia Reale in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X.